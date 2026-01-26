Entro l' anno l' adeguamento del Pascal e la nuova palazzina al centro studi | 35 milioni per le scuole superiori

Entro la fine dell’anno, sono previsti l’adeguamento del Pascal e la realizzazione di una nuova palazzina al centro studi, con un investimento di 35 milioni di euro destinati alle scuole superiori. Dal dicembre 2021, la Provincia di Forlì-Cesena ha avviato un importante programma di interventi sull’edilizia scolastica superiore, mirato a migliorare sicurezza e qualità degli ambienti a beneficio degli studenti e del personale scolastico.

Dal dicembre 2021 ad oggi la Provincia di Forlì-Cesena ha promosso e realizzato un articolato programma di interventi sull’edilizia scolastica superiore, con l’obiettivo di garantire sicurezza e qualità degli spazi agli edifici scolastici, a beneficio della comunità scolastica distribuita su tutto il territorio provinciale. Sono stati messi in campo interventi per oltre 35 milioni di euro, finanziati principalmente attraverso fondi Pnrr, risorse provinciali, mutui e contributi ministeriali. Tra gli interventi principali realizzati: lavori sulla sicurezza con interventi di antisfondellamento in numerosi istituti superiori (Canova a Forlì, Pascal e Serra a Cesena, Agnelli a Cesenatico), per un investimento complessivo di oltre 1,8 milioni di euro; la realizzazione della nuova palazzina del campus Agraria GaribaldiDa Vinci di Cesena, con 15 nuovi ambienti didattici (4 milioni di euro); l’adeguamento sismico e la rifunzionalizzazione dell’edificio di via Buonarroti (ex Oliveti), oggi sede del Liceo Artistico e Musicale Canova (6,67 milioni di euro).🔗 Leggi su Cesenatoday.it

