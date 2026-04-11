Addio alla liernese Carla Zucchi | Esempio di fede e altruismo sconfinato

Si è spenta di recente una donna originaria di Lierna, nata nel 1956, conosciuta per il suo atteggiamento di fede e altruismo. Lamenta la perdita di una figura molto stimata, che ha dedicato parte della vita alla famiglia e ha affrontato con coraggio una malattia grave. La sua storia di determinazione e generosità è stata condivisa con amici e comunità locali, che la ricordano con affetto.

Carla Zucchi, per tutti la cara Carlina, liernese classe 1956, lascia. Ma non ci lascia.Esempio di fede, altruismo sconfinato, generosità, giovialità e amore per la sua famiglia, orfana in tenera età della sua cara mamma, ha affrontato con grande coraggio e determinazione la malattia, affidandosi.🔗 Leggi su Leccotoday.it Il rettore Zucchi e la lezione di Francesco: “Fede nei propri ideali”Pisa, 5 marzo 2026 – “Abbiamo provato ad accendere un riflettore non solo su Francesco, ma sulla necessità di costruire un dibattito pubblico... Parabiago, morta a 107 anni Carla Musazzi: addio alla leggenda dell’imprenditoriaParabiago (Milano), 22 gennaio 2026 - La città piange una delle sue figure più straordinarie.