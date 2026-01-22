Parabiago morta a 107 anni Carla Musazzi | addio alla leggenda dell’imprenditoria

Parabiago piange la scomparsa di Carla Musazzi Re Depaolini, ex proprietaria della Rede, storica azienda calzaturiera della città. Morta a 107 anni, rappresenta una figura significativa nell’imprenditoria locale, simbolo di una lunga tradizione industriale. La sua scomparsa segna la perdita di una protagonista della storia economica di Parabiago, lasciando un’eredità importante nel settore calzaturiero.

Parabiago (Milano), 22 gennaio 2026 - La città piange una delle sue figure più straordinarie. Si è spenta nella notte Carla Musazzi Re Depaolini, storica ex proprietaria della Rede, il celebre calzificio che ha segnato la storia industriale della città. Aveva 107 anni. Con lei se ne va non solo una donna, ma un pezzo di Novecento italiano vissuto da protagonista, con rigore, visione e una determinazione fuori dal comune. Una donna al comando . Carla Musazzi è stata una delle rarissime imprenditrici italiane del secolo scorso, capace di affermarsi in un mondo allora quasi esclusivamente maschile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

