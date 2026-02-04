Addio alla carta d' identità cartacea il Comune | Aperture straordinarie degli uffici

Il Comune di Catania ha annunciato che gli uffici saranno aperti in modo straordinario per aiutare i cittadini a passare alla Carta d’Identità Elettronica. La data da ricordare è il 3 agosto 2026, quando la carta d’identità cartacea non sarà più valida. Per non lasciare nessuno senza documento in regola, gli uffici si preparano ad accogliere chi deve rinnovare il proprio documento, offrendo un supporto extra in questi mesi.

A seguito della prossima cessazione (3 Agosto 2026) della validità della carta d’identità cartacea, il Comune di Catania ha disposto l’apertura straordinaria degli uffici competenti per agevolare il rinnovo del documento tramite la Carta d’Identità Elettronica (CIE).Gli Uffici Carta d’Identità.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Catania Identità Dal 3 agosto 2026 addio alla carta d'identità cartacea Addio alla carta d’identità cartacea, ecco cosa cambia per gli italiani Dal 3 agosto, la carta d’identità cartacea sarà ufficialmente sostituita dalla versione elettronica, più sicura e integrata con i servizi digitali. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Catania Identità Argomenti discussi: Addio alla carta d’identità cartacea: open day e nuovi appuntamenti a Pontassieve; Addio alla carta d’identità cartacea, il Comune: Aperture straordinarie degli uffici per 100 mila palermitani; Dal 3 agosto addio alla carta d'identità cartacea. A Vicenza aperture straordinarie per oltre 11.500 cittadini; ADDIO ALLA CARTA D’IDENTITÀ CARTACEA: DAL 3 AGOSTO 2026 SOLO FORMATO ELETTRONICO. Addio carta d’identità cartacea: Pioltello accelera sul passaggio alla CIECampagna Addio Carta, più sportelli e orari ampliati: il Comune invita i cittadini a muoversi per tempo verso la Carta d’Identità Elettronica ... 7giorni.info Addio alla carta di identità cartacea: dal 3 agosto 2026 non vale più per l’espatrioL’Italia dice addio alla carta d’identità cartacea. Dal 3 agosto quel rettangolo di carta che si piega male, si scolora, si stropiccia in portafoglio cesserà di essere valido per l’espatrio e saranno ... savonanews.it Addio carta d’identità cartacea: rinnovala ora! Dal 3 agosto, i vecchi documenti cartacei non saranno più validi. Il Comune di Palermo ha potenziato i servizi per rendere il passaggio alla CIE semplice e veloce. Cosa c’è da sapere: Uffici più aperti: Oltre al - facebook.com facebook 7 dispositivi AI per dire addio a carta e penna x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.