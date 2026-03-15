Dalla cartacea alla digitale | aperture straordinarie per ottenere la nuova carta d' identità

Il Comune di Faenza organizza aperture straordinarie dell’ufficio anagrafe per la sostituzione della carta d’identità cartacea con quella elettronica. La misura è prevista in vista della dismissione definitiva del documento cartaceo, che avverrà il 3 agosto 2026. Solo durante queste sessioni specifiche i cittadini potranno richiedere il passaggio alla nuova versione digitale del documento.

Per evitare la congestione delle procedure nei mesi estivi, il Comune di Faenza ha disposto aperture straordinarie dell'ufficio anagrafe Il Ministero dell’Interno ha stabilito infatti che tutte le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno di essere valide entro la data sopra indicata, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento. Nel territorio dell’Unione della Romagna Faentina risultano però ancora numerosi documenti cartacei in circolazione. A Faenza sono 4.606, tra documenti scaduti e non ancora scaduti; di questi 2.811 riportano una scadenza successiva al 3 agosto 2026 e dovranno quindi essere comunque sostituiti entro il termine stabilito. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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