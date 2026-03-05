Addio al professore universitario e storico direttore del British di Napoli Royston James Boardman

È morto a 89 anni Royston James Boardman, conosciuto come Roy, storico direttore del British Council di Napoli e docente di lingua inglese all’Università L’Orientale. Ha ricoperto il ruolo di direttore del British Council per vent’anni, distinguendosi nel suo ambito. La sua carriera si è concentrata soprattutto nel settore accademico e culturale, contribuendo alla promozione delle relazioni tra Italia e Regno Unito.

Si è spento a 89 anni Royston James Boardman, Roy per gli amici, per molti anni professore a contratto di lingua inglese presso L’Orientale di Napoli e direttore per 20 anni del British Council del capoluogo campano. Il ricordo dell'Orientale in una nota: “Tra le migliaia di studenti di varie generazioni formati da lui in oltre 60 anni di carriera, molti sono diventati a loro volta docenti presso accademie di lingua, scuole di ogni ordine e grado, e università. Napoletano d’adozione (dal 1965), il prof. Boardman aveva non solo una sincera vocazione per l’insegnamento, esercitata con entusiasmo e generosità, bensì anche una cultura sconfinata, e una passione vibrante per la letteratura e l’arte, che ben ha saputo trasmettere a quanti hanno avuto la fortuna e il privilegio di ascoltare le sue lezioni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

