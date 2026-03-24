Italo Ferraro investito e morto a Napoli | scrittore e professore universitario autore di libri sulla città

Da fanpage.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Italo Ferraro, vittima di un incidente stradale a Napoli, era un docente universitario di Architettura, appassionato di Urbanistica e autore di molti libri su Napoli. L'assessore Cosenza: "Uno storico notevole, ho tutti i suoi volumi che ho studiato. Grave perdita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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