Italo Ferraro investito e morto a Napoli | scrittore e professore universitario autore di libri sulla città

Italo Ferraro, vittima di un incidente stradale a Napoli, era un docente universitario di Architettura, appassionato di Urbanistica e autore di molti libri su Napoli. L'assessore Cosenza: "Uno storico notevole, ho tutti i suoi volumi che ho studiato. Grave perdita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Aggiornamenti e notizie su Italo Ferraro

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È morto in ospedale l’architetto Italo Ferraro, l’85enne investito ieri sera in Corso Vittorio Emanuele a #Napoli da uno scooter. Le sue condizioni era apparse subito gravi. Si tratta della terza vittima della strada lungo le strade del capoluogo nel giro di 48 ore d facebook

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