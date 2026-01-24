un simbolo del conero addio alla storica fondatrice della piadineria da rina

Un luogo semplice ed accogliente, posto all’ombra del Monte Conero, in cui fermarsi, dimenticare l’orologio, respirare aria pulita e mangiare una piadina classificata tra le migliori della costa adriatica, ma non solo: "Da Rina". L’anima di questo luogo, proprio lei Rina, ieri, ha lasciato per sempre questo angolo magico del Poggio dopo una vita interamente dedicata, come scrivono la figlia Renata, il genero Claudio e i nipoti Edoardo e Diana, "a creare e far crescere questa realtà, contraddistinguendosi per la sua generosità e la sua solarità. Quel pizzico di testardaggine che la caratterizzava le ha permesso di raggiungere tutti i suoi traguardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

