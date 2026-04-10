L' alpino Mario Colombo è andato avanti | Monza saluta il signor Colmar

Al Duomo di Monza si sono radunate molte persone per rendere omaggio a Mario Colombo, alpino scomparso di recente. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari, amici e colleghi, oltre a dipendenti e sportivi, che hanno riempito la chiesa. La folla ha mostrato affetto e rispetto, creando un’atmosfera di commozione e riconoscenza per il ricordo del signor Colombo. La chiesa ha fatto fatica a contenere tutti i presenti, dimostrando quanto fosse amato.

Il Duomo di Monza faceva fatica a contenere tutti: i familiari, gli amici, i dipendenti della Colmar, i collaboratori, gli sportivi e tantissime persone comuni con le quali amava fermarsi a chiacchiere.Il cappello degli alpini sulla baraOggi Monza (ma non solo) ha voluto porgere l’ultimo saluto e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Monza saluta Mario Colombo: Duomo gremito per l’ultimo abbraccio al patron di ColmarMonza – Un cappello degli Alpini posato sulla bara, come un sigillo di semplicità e di valori incrollabili. Leggi anche: Oggi l'ultimo saluto a Mario Colombo, l'imprenditore della Colmar con Monza nel cuore Temi più discussi: E' morto Mario Colombo, presidente della Colmar; La scomparsa di Mario Colombo: storia di Colmar tra neve, stile e velocità; Mario Colombo, morto il re dei piumini Colmar: aveva 71 anni, imprenditore pioniere dell'abbigliamento sportivo; È morto Mario Colombo, presidente della Colmar. Duomo pieno per Mario Colombo: addio a Monza tra lacrime e ricordi dell'imprenditore di ColmarDuomo di Monza gremito per i funerali di Mario Colombo: il ricordo della famiglia e l’omaggio della città all’imprenditore di Colmar. monza-news.it Addio a Mario Colombo, morto il patron di Colmar che ha portato lo stile italiano sulle piste del mondoSi è spento a 71 anni il presidente della Manifattura Mario Colombo, artefice del successo internazionale del brand sportivo italiano ... ilfattoquotidiano.it La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Mario Francesco Colombo e si unisce al dolore della famiglia. Imprenditore di respiro internazionale, ha legato il suo nome allo sport, sci e golf in particolare, accrescendo il prestigio del made in Italy con sti - facebook.com facebook La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Mario Francesco Colombo e si unisce al dolore della famiglia. Imprenditore di respiro internazionale, ha legato il suo nome allo sport, sci e golf in particolare, accrescendo il prestigio del made in Italy con sti x.com