Addio a Margherita storica parrucchiera | Avellino saluta una figura di riferimento

Ad Avellino si è spento a 93 anni Margherita Amatrudo, conosciuta come una delle parrucchiere più longeve e stimate della città. La donna, vedova Zeccardo, è deceduta serenamente. La sua vita è stata legata con passione al mestiere, che ha esercitato per molti anni, diventando un punto di riferimento per la comunità locale. La morte di Margherita ha suscitato cordoglio tra amici e clienti che l'hanno conosciuta e stimata.

Si è spenta serenamente, a 93 anni, Margherita Amatrudo, vedova Zeccardo, donna forte e profondamente innamorata della vita. Con la sua scomparsa, Avellino perde una figura storica, capace di lasciare un segno autentico nella comunità.Un salone che ha fatto la storia di AvellinoDal 1961 fino alla.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Avellino in lutto: scomparso Gerardo Coppola, figura storica del Comune e punto di riferimento per la comunità.Avellino piange la scomparsa di Gerardo Coppola, 79 anni, ex dipendente del Comune, figura stimata per la sua dedizione e umanità. Addio a Loris Savini. Una figura storica della chimica di portoSi è spento ieri nella sua casa di Ravenna Loris Savini, figura storica della chimica di porto e per molti anni punto di riferimento del sistema...