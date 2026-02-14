Avellino in lutto | scomparso Gerardo Coppola figura storica del Comune e punto di riferimento per la comunità

Gerardo Coppola, ex dipendente del Comune di Avellino e figura molto conosciuta, è morto all’età di 79 anni a causa di una lunga malattia. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra i cittadini, che lo ricordano per le tante volte in cui ha aiutato i più giovani e sostenuto le iniziative locali. Coppola ha dedicato tanti anni alla comunità, lavorando con passione nel municipio e diventando un punto di riferimento per molti.

Addio a Gerardo Coppola, volto del Comune di Avellino: un ricordo della comunità. Avellino piange la scomparsa di Gerardo Coppola, 79 anni, ex dipendente del Comune, figura stimata per la sua dedizione e umanità. La notizia, giunta nella giornata di oggi, 14 febbraio 2026, ha lasciato un profondo cordoglio in città, dove Coppola ha dedicato gran parte della sua vita professionale al servizio della comunità. La sua scomparsa avviene in un periodo di lutto per l’Irpinia, segnato dalla perdita di diverse figure di spicco. Un’esistenza al servizio della città. Gerardo Coppola ha legato indissolubilmente il suo nome alla storia del Comune di Avellino.🔗 Leggi su Ameve.eu Perugia. Ferro di Cavallo in lutto: è scomparso Massimo Palazzetti, artigiano e punto di riferimento del quartiere Perugia piange la scomparsa di Massimo Palazzetti, stimato artigiano e figura di riferimento nel quartiere Ferro di Cavallo, vicino allo stadio. Il Pescara Calcio piange la morte di Vittorio Azzarà, figura storica di riferimento della società biancazzurra Il Pescara Calcio annuncia con tristezza la scomparsa di Vittorio Azzarà, figura storica e stimata dello staff biancazzurro. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Lutto per il Prefetto di Avellino: è scomparsa la madre di Rossana Riflesso; Lutto per la scomparsa del medico Emilio Manes, per 25 anni alla guida del reparto di Ortopedia; Arte in lutto: è morto Italo Varisco, maestro trevigiano del vetro e del cristallo; Lutto in casa Virtus Chianciano: è scomparso il guardalinee Bama.