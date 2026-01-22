Lutto nel mondo del giornalismo addio a Giuliano Taddei

È venuto a mancare Giuliano Taddei, giornalista fiorentino di 86 anni, noto per il suo contributo alle testate del gruppo di Mauro Montagni, tra cui “Canale dei bambini”, “Teleregione”, “EffeGi Television” e “Antenna 5”. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dell’informazione e della tv locale.

Giornalismo toscano in lutto, è morto Giuliano TaddeiIl giornalismo toscano piange la scomparsa di Giuliano Taddei, figura stimata e rispettata.

