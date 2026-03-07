Le case sprofondano i fondi speculano Così sparisce la Garbatella pubblica per far posto ai privati

Negli ultimi dieci anni, un edificio della Garbatella, un tempo appartenente alla Cassa Geometri, è passato da essere un esempio di edilizia pubblica a diventare un investimento privato. La trasformazione ha portato alla sostituzione di appartamenti di edilizia previdenziale con cantieri per residenze ecosostenibili di alta qualità. RomaToday ha ricostruito questa vicenda, evidenziando il passaggio di proprietà e le modifiche urbanistiche che hanno coinvolto il palazzo.

Edifici costruiti male nel dopoguerra su terreni "molli" e poi lasciati marcire. La parabola delle palazzine di via Usodimare: da patrimonio della Cassa Geometri a cantiere di lusso di un fondo d'investimento. Senza prelazione per gli inquilini Da appartamenti di edilizia previdenziale, e quindi pubblica, a cantiere per residenze ecosostenibili e di pregio, in forma di "asset": RomaToday ha ricostruito la storia decennale di un palazzo della Garbatella, appartenuto alla Cassa Geometri, passato a un fondo di investimento immobiliare e oggi demolito e ricostruito da Investire sgr. La sua parabola racconta la trasformazione del quartiere, da zona popolare a terreno di speculazione edilizia.