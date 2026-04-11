Achille Lauro lascia la giuria di X Factor | La mia avventura nel programma si conclude qui

Achille Lauro ha annunciato l’uscita dalla giuria di X Factor Italia, dichiarando che la sua avventura nel programma si conclude con questa stagione. La sua partecipazione, iniziata qualche tempo fa, si è conclusa con questa decisione. La notizia è stata comunicata dall’artista stesso attraverso i suoi canali social. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della sua uscita o sui piani futuri.

Sin dalle prime edizioni di X Factor Italia, siamo sempre stati abituati a un viavai di giudici. Da Morgan a Claudia Mori, da Mika a Skin, passando per Fedez, Manuel Agnelli ed Emma Marrone, decine di artisti si sono seduti, alzati e seduti nuovamente al banco della giuria del talent show; non dovrebbe sorprendere, dunque, un nuovo cambio della guardia. Eppure, il commiato di Achille Lauro dal programma, annunciato via social, arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan del cantautore romano. Con una storia su Instagram, la voce di Perdutamente ha confermato il proprio addio allo show: «Dopo due anni bellissimi a X Factor, con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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