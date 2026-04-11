Achille Lauro ha annunciato tramite un messaggio su Instagram che lascerà XFactor, il talent show trasmesso su Sky. Dopo due stagioni nel programma, ha scritto di aver vissuto un’esperienza

"Dopo due anni bellissimi con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui”: Achille Lauro ha comunicato così, con un messaggio su Instagram, il suo addio a XFactor, il talent show in onda su Sky. Il cantante, che dunque non sarà più nella giuria della trasmissione, ha poi aggiunto: "Mi trovo in un momento stupendo della mia vita. Tra un enorme tour negli stadi e l’amore travolgente che sto ricevendo, ho deciso di dedicarmi completamente alla musica e a chi in questi anni mi ha dato tutto”. Ha sottolineato, inoltre, che "la musica è la mia casa” e che “scrivo canzoni da quando ero piccolissimo e ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Achille Lauro, "la mia avventura si conclude qui": addio a XFactor

Achille Lauro lascia la giuria di X Factor: «La mia avventura nel programma si conclude qui»Sin dalle prime edizioni di X Factor Italia, siamo sempre stati abituati a un viavai di giudici.

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