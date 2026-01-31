Furia nella notte a Camnago Volta | spranga contro il centro civico denunciati due giovani comaschi

La notte a Camnago Volta si è svegliata con un rumore improvviso. Due giovani di Como hanno colpito con una spranga il centro civico, lasciando dietro di sé solo il segno della loro furia. La scena è avvenuta di notte, e ora sono stati denunciati. La polizia li ha individuati poco dopo.

La quiete notturna di Camnago Volta è stata spezzata dal rumore secco del metallo che colpisce. Non musica, non voci: una spranga contro gli arredi pubblici, nel cuore del quartiere. È questo lo scenario che si sono trovati davanti gli agenti della Polizia di Stato di Como nella notte appena.

