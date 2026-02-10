Spari ad Acerra 72enne ferito nella notte in piazza San Pietro

Una sparatoria si è verificata nella notte ad Acerra, in provincia di Napoli. Un uomo di 72 anni è stato colpito da due persone a bordo di uno scooter. Secondo le prime testimonianze, gli assalitori gli hanno sparato in piazza San Pietro e sono subito fuggiti. Ora l’uomo si trova in ospedale, le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa possa aver scatenato il gesto.

Un uomo è stato ferito nella notte ad Acerra (Napoli); sarebbe stato raggiunto da due persone in scooter che gli avrebbero sparato. Indaga la Polizia di Stato.

