Accusato di aver sottratto ai clienti oltre 500mila euro | commercialista nei guai

Un commercialista di 60 anni di Rimini è stato accusato di aver sottratto ai clienti oltre 500.000 euro, facendo credere loro che quei soldi fossero destinati al pagamento delle tasse tramite il suo intervento. Attualmente, l’uomo rischia un procedimento giudiziario per appropriazione indebita e truffa. Le indagini hanno accertato che i clienti hanno consegnato somme di denaro confidando nella sua professionalità, ma i fondi sono stati successivamente sottratti.

Sono oltre 500mila gli euro che un commercialista riminese 60enne avrebbe intascato ai danni dei clienti facendo credere loro che quei soldi servivano a pagare le tasse tramite il professionista, il quale adesso rischia il rinvio a giudizio non solo per appropriazione indebita e truffa, ma anche.🔗 Leggi su Riminitoday.it Perché il Comune di Casorate Primo è finito nei guai per aver speso 30 euro per un vassoio di chiacchiereIl Comune di Casorate Primo è stato accusato di danno erariale per aver speso trenta euro per un vassoio di chiacchiere per la festa di Carnevale. Fatture false per oltre 250 milioni di euro: maxi frode nell'edilizia, nei guai 25 personeGrazie all'attività di monitoraggio dei flussi finanziari, i militari del Comando Provinciale della Finanza di Brescia hanno concluso due importanti...