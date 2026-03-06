Perché il Comune di Casorate Primo è finito nei guai per aver speso 30 euro per un vassoio di chiacchiere

Il Comune di Casorate Primo è stato coinvolto in un procedimento per aver speso trenta euro per un vassoio di chiacchiere durante la festa di Carnevale. La vicenda riguarda un'operazione di spesa contestata che ha portato all'apertura di un procedimento di danno erariale. La questione è stata resa pubblica attraverso un atto ufficiale, senza che siano stati avanzati altri dettagli.

Il Comune di Casorate Primo è stato accusato di danno erariale per aver speso trenta euro per un vassoio di chiacchiere per la festa di Carnevale.

