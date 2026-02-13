Fatture false per oltre 250 milioni di euro | maxi frode nell' edilizia nei guai 25 persone

Fatture false per oltre 250 milioni di euro, la maxi frode nell'edilizia coinvolge 25 persone e si scopre grazie alle indagini dei militari della Finanza di Brescia, che hanno intercettato un giro di denaro illecito nascosto tra pagamenti fittizi e società di comodo.