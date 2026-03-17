Ztl Città Alta Berlanda | Valutiamo l’apertura di un secondo varco da Porta San Lorenzo

Il Comune di Bergamo sta valutando la possibilità di aprire un secondo varco in via Porta San Lorenzo, oltre a quello attuale in viale Vittorio Emanuele, per l'accesso alla Ztl di Città Alta e Colli. La decisione riguarda la gestione degli ingressi nel centro storico e mira a migliorare i flussi di traffico. La proposta è stata annunciata da un rappresentante comunale durante un aggiornamento pubblico sulla questione.

Bergamo. Nelle finestre di attivazione della Ztl Città Alta e Colli, l’unico punto di ingresso oggi consentito al centro storico è il varco in viale Vittorio Emanuele. Una situazione che potrebbe presto cambiare: durante la seduta del Consiglio comunale di lunedì 16 marzo, l’assessore alle Politiche della Mobilità Marco Berlanda ha annunciato che l’amministrazione sta valutando la fattibilità tecnica per consentire l’accesso al borgo anche dal varco di via Maironi da Ponte, in Valverde. La Ztl di accesso ai parcheggi di Città Alta è un po’ particolare: esclusi i residenti autorizzati, negli orari di chiusura le auto possono entrare solo se dirette verso i tre parcheggi pubblici (Parking Fara, Sant’Alessandro e Tre Armi). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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