Accadde oggi | 11 aprile l’arresto del boss Bernardo Provenzano

Il 11 aprile si ricorda l’arresto di un noto boss mafioso, responsabile di numerosi delitti. Condannato in contumacia all’ergastolo per l’omicidio del generale Dalla Chiesa e le stragi di Capaci e via D’Amelio, rappresenta un momento atteso dallo Stato italiano da oltre quattro decenni. L’arresto ha segnato un passaggio importante nella lotta contro la criminalità organizzata.

Lo Stato italiano attendeva questo momento da 43 anni. L’arresto del capomafia Bernando Provenzano, l’11 aprile 2006, mise fine alla lunghissima latitanza di uno dei più spietati criminali di “Cosa nostra”, che ha guidato dal 1995 al momento della cattura. Soprannominato la “primula rossa” e “zu Binu”, il suo nome comparve tra quelli dei ricercati già nel settembre del 1963, quando nei suoi confronti fu spiccato un mandato di arresto per omicidio. Da quel momento, e per oltre 40 anni, divenne un fantasma, grazie anche al mistero della sua fisionomia, per via dell’unica foto disponibile, risalente a quando aveva soltanto 26 anni. Nel corso... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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