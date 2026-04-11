’Ac fata giurnêda’ | domani a Predappio commedia dialettale con la Cumpagni’ Dla Zercia

Domani pomeriggio, alle 16.30, al teatro comunale di Predappio si terrà lo spettacolo teatrale in dialetto intitolato ‘Ac fata giurnêda’, interpretato dalla compagnia locale Cumpagni’ Dla Zercia. La rappresentazione è una commedia e si svolge nel contesto della programmazione culturale della comunità. L’evento coinvolge attori della zona e si svolge in un edificio pubblico dedicato alle attività artistiche.

Al teatro comunale di Predappio, domani alle 16.30 andrà in scena la commedia dialettale ‘ Ac fata giurnêda ’, a cura della Cumpagni’ Dla Zercia. Spiegano i promotori del Teatro delle Forchette: "Si tratta di un intreccio di situazioni impreviste, equivoci e colpi di scena che conducono alla risata, ma che allo stesso tempo invitano a una riflessione ironica". Lo spettacolo, tratto da ‘Oscar’ di C. Magnièr e diretto da Giorgio Barlotti, racconta la storia di una giornata in cui tutto sembra andare storto. Il protagonista si ritrova travolto da una catena di imprevisti, malintesi e situazioni paradossali che lo mettono continuamente alla prova, trascinando il pubblico in una girandola di gag e momenti comici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Ac fata giurnêda’: domani a Predappio commedia dialettale con la Cumpagni’ Dla Zercia Serata di comicità con la commedia "Ac fata giurneda" della Cumpagnì dla ZerciaPrimo appuntamento, sabato 21 febbraio alle ore 21, con il ciclo di commedie in lingua vernacolare al Teatro Dragoni di Meldola per la stagione 2026. Gran finale per la stagione di teatro dialettale di San Martino in Villafranca, a tirare il sipario la Cumpagnì dla ZerciaVenerdì 20 febbraio, alle ore 21, nella sala parrocchiale "Stefano Garavini" di San Martino in Villafranca nuovo appuntamento con la rassegna...