Gran finale per la stagione di teatro dialettale di San Martino in Villafranca a tirare il sipario la Cumpagnì dla Zercia

Venerdì 20 febbraio, alle ore 21, nella sala parrocchiale "Stefano Garavini" di San Martino in Villafranca nuovo appuntamento con la rassegna teatrale "Quatar sbacarêdi cun e' nòstar dialet" (Quattro risate con il nostro dialetto). Per l'occasione, sul palco torna la Compagnì dla Zercia con la commedia "Ac fata giurnêda!", tratta da Oscar di C. Magnièr, per la regia di Giorgio Barlotti. Al termine dello spettacolo, che chiude la stagione in lingua vernacolare 20252026, il pubblico presente potrà votare l'attrice o l'attore che lo ha maggiormente fatto divertire. Invece, una giuria appositamente costituita valuterà il gruppo per l'assegnazione del premio "Stefano Garavini" alla miglior compagnia teatrale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

San Valentino di risate al teatro Bogart con la Cumpagnì Dla ZerciaSabato 14 febbraio, al Teatro Bogart di Sant'Egidio, la compagnia Cumpagnì Dla Zercia porta in scena una commedia dialettale per celebrare San Valentino con tante risate, nel sesto appuntamento della rassegna teatrale dedicata ai dialetti locali.

Nuovo appuntamento con il teatro dialettale, la Cumpagnì dla Parochia di Carpena sul palco con "L'Usterì di dù Galètt"Domenica 8 febbraio al teatro comunale di Predappio torna la Cumpagnì dla Parochia di Carpena con “L'Usterì di dù Galètt”.

