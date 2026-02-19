Serata di comicità con la commedia Ac fata giurneda della Cumpagnì dla Zercia

Sabato 21 febbraio alle 21, il Teatro Dragoni di Meldola ospita la prima serata della stagione 2026 con la commedia in dialetto “Ac fata giurneda” della Cumpagnì dla Zercia. La rappresentazione, che richiama il pubblico locale, affronta le sfide quotidiane di una famiglia attraverso humor e battute in vernacolo. L’evento richiama molti spettatori del territorio, desiderosi di divertirsi con un testo che riflette le loro tradizioni. La serata si prospetta ricca di risate e momenti di convivialità.

Primo appuntamento, sabato 21 febbraio alle ore 21, con il ciclo di commedie in lingua vernacolare al Teatro Dragoni di Meldola per la stagione 2026. Per l'occasione, la Cumpagnì dla Zercia sarà in scena con la commedia in due atti "Ac fata giurnêda", tratta da Oscar di C. Magnièr, per la regia di Giorgio Barlotti. Al cuore del racconto una giornata in cui va tutto storto al protagonista della commedia, travolto da una serie di imprevisti e malintesi. Situazioni che lo portano ad affrontare un mare di difficoltà e a porsi una domanda: “In questo mondo è proprio così difficile comportarsi onestamente?”.🔗 Leggi su Forlitoday.it

San Valentino di risate al teatro Bogart con la Cumpagnì Dla ZerciaSabato 14 febbraio, al Teatro Bogart di Sant'Egidio, la compagnia Cumpagnì Dla Zercia porta in scena una commedia dialettale per celebrare San Valentino con tante risate, nel sesto appuntamento della rassegna teatrale dedicata ai dialetti locali.

Gran finale per la stagione di teatro dialettale di San Martino in Villafranca, a tirare il sipario la Cumpagnì dla ZerciaLa stagione di teatro dialettale di San Martino in Villafranca si conclude con lo spettacolo della Cumpagnì dla Zercia, che ha causato grande entusiasmo tra il pubblico.

