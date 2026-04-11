A Viterbo la due giorni #ILoveLife sulla prevenzione per i giovani

A Viterbo si svolgono gli eventi finali del progetto #ILoveLife, iniziativa dedicata alla prevenzione rivolta ai giovani tra i 12 e i 18 anni. Dopo le tappe di Rieti e Frosinone, che hanno coinvolto migliaia di studenti, il percorso ideato dalla Fondazione Atena in collaborazione con CESVI e sostenuto da Intesa Sanpaolo si conclude nella città laziale. L’obiettivo è promuovere la consapevolezza tra i giovani sui temi della prevenzione.

Dopo le tappe di Rieti e Frosinone, che hanno coinvolto migliaia di studenti tra i 12 e i 18 anni, il progetto #ILoveLife arriva a Viterbo per gli eventi conclusivi del percorso di prevenzione ideato da Fondazione Atena e sostenuto da Intesa Sanpaolo in collaborazione con CESVI. Le iniziative si svolgeranno il 13 e il 15 aprile 2026 e saranno dedicate alla sensibilizzazione dei giovani sui rischi delle dipendenze – dall’alcol alle droghe fino all’uso eccessivo delle tecnologie promuovendo al tempo stesso stili di vita sani e consapevoli. Il primo incontro è in programma il 13 aprile alle ore 11.00 presso il Palazzo della Provincia di Viterb o, nella Sala Franco Benedetti, con gli studenti dell’Istituto Paolo Ruffini.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - A Viterbo la due giorni #ILoveLife sulla prevenzione per i giovani Viterbo, prima tappa della Giornata Regionale delle Dipendenze. Maselli: «Importante sensibilizzare sulla prevenzione»L'assessore all'inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, ha partecipato a Viterbo alla prima tappa della... Screening oncologici: due giorni di prevenzione a Chieti scaloÈ stata lanciata la campagna di prevenzione regionale “Basta poco, basta il test” per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di eseguire gli...