Screening oncologici | due giorni di prevenzione a Chieti scalo

A Chieti Scalo si svolgeranno due giorni dedicati agli screening oncologici, nell’ambito della campagna regionale “Basta poco, basta il test”. L’iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori. Partecipare agli screening può contribuire a individuare eventuali problemi in tempo utile, favorendo interventi tempestivi e migliorando le possibilità di cura.

È stata lanciata la campagna di prevenzione regionale “Basta poco, basta il test” per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di eseguire gli screening oncologici. Venerdì 23 e sabato 24 gennaio si terranno a Chieti scalo, nel piazzale Marconi, momenti di informazione ma anche di.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Acireale, tre giorni dedicati alla prevenzione con screening oncologici e vaccinazioni

Leggi anche: Prevenzione: l'Asl propone un'intera mattinata dedicata agli screening oncologici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Roma, inaugurate le Case della Comunità Morena e Tiburtino III; Prevenzione tumore al seno: in campo l’intelligenza artificiale; Casal di Principe, tumore al seno: incontro a Casa Don Diana. Due giorni di screening gratuiti; Fino a due anni per un esame. Saltano le cure.

Casal di Principe, tumore al seno: incontro a Casa Don Diana. Due giorni di screening gratuitiCasal di Principe (Caserta) - Venerdì 23 gennaio, alle ore 17, Casa don Diana torna a essere luogo di confronto pubblico su ambiente e salute, con un ... pupia.tv

Covid. Ricciardi: Da febbraio annullati oltre 1 milione di screening oncologici. E sulle ‘aree rosse’: Serviranno almeno 30-45 giorni per appiattire la curvaE sui 21 indicatori presi in considerazione per calcolare l'indice di rischio delle diverse Regioni spiega: Sono 4-5 quelli davvero importanti: l'Indice di contagio (Rt) che ci spiega quanto ... quotidianosanita.it

SCREENING ONCOLOGICI nuova campagna di prevenzione itinerante “Basta poco, basta il test” I dettagli facebook

Una rete per le bonifiche e gli screening oncologici ad Acerra - Il prefetto di Napoli Di Bari: "Diminuzione stimata dei roghi di rifiuti del 10-15%". La Città Metropolitana: "E' zona satura, basta impianti" @TgrRai x.com