Il Museo dei Saperi e delle Mirabilia siciliane dell’Università di Catania apre venerdì 20 febbraio alle 17.00 la mostra dedicata ad Antonio Santacroce, artista noto per aver trasformato materiali comuni in opere d’arte sorprendenti. La rassegna mette in mostra alcune delle sue sculture più recenti, fatte con legno e metallo, che catturano l’attenzione per la loro originalità. La presentazione si svolge nel palazzo centrale di piazza Università, portando i visitatori a scoprire il suo modo innovativo di lavorare con la materia.

Venerdì 20 febbraio, alle ore 17.00, nelle sale del Museo dei Saperi e delle Mirabilia siciliane dell'Università di Catania (Palazzo centrale, piazza Università 2) si inaugura la mostra Antonio Santacroce. Maestro dell'immaginazione e della materia, con il coordinamento generale di Germana Barone e la cura in catalogo di Vittorio Ugo Vicari.

