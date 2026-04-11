A Taobuk i tirocini formativi UniMe hanno il respiro culturale internazionale | aperte le candidature per vivere il festival letterario con 230 ospiti da 30 Paesi

A Taormina si prepara la sedicesima edizione del Taobuk, il festival letterario in programma dal 18 al 22 giugno. Quest'anno il tema centrale sarà la fiducia, e tra gli eventi ci sono anche i tirocini formativi dell'Università di Messina, che offrono l'opportunità di partecipare al festival internazionale. Sono state aperte le candidature per i giovani interessati a vivere questa esperienza culturale, che coinvolge 230 ospiti provenienti da 30 paesi diversi.

In un tempo dominato dal dubbio, dalla diffidenza e dalla disinformazione, Fiducia è il tema di Taobuk 2026, il Taormina Book Festival giunto alla sedicesima edizione, in programma dal 18 al 22 giugno a Taormina con 230 ospiti da 30 Paesi. Anche quest’anno la kermesse ideata e diretta da Antonella Ferrara apre le sue porte ai giovani attraverso le convenzioni con le Università, compresa quella di Messina, che ha invitato i suoi studenti e studentesse a partecipare ai tirocini formativi. Nei giorni scorsi nei Dipartimenti Cospecs, Scipog, Giurisprudenza e Dicam il direttore esecutivo del festival Alfio Bonaccorso ha illustrato i dettagli di...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - A Taobuk i tirocini formativi UniMe hanno il respiro culturale internazionale: aperte le candidature per vivere il festival letterario con 230 ospiti da 30 Paesi Taobuk 2026 alla BIT, Taormina rilancia: 200 ospiti da 30 Paesi e oltre 30mila presenze atteseCultura come leva strategica per lo sviluppo e infrastruttura immateriale capace di generare economia. Esa: 107 tirocini retribuiti per giovani talenti europei nel 2026, aperte le candidature.Dall’Università alle Stelle: L’Esa Apre le Porte a 107 Giovani Talenti Europei L’Agenzia Spaziale Europea ha lanciato una sfida ambiziosa per gli...