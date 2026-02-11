Esa | 107 tirocini retribuiti per giovani talenti europei nel 2026 aperte le candidature

L’Agenzia Spaziale Europea ha aperto le candidature per 107 tirocini retribuiti destinati a giovani talenti europei. Le opportunità sono rivolte a studenti universitari provenienti da tutta Europa, pronti a mettere le mani nel settore spaziale. Chi vuole provare a entrare nel mondo dell’astronomia e della ricerca può già inviare la domanda. La scadenza è vicina e molti stanno già preparando i documenti per tentare questa grande occasione.

Dall'Università alle Stelle: L'Esa Apre le Porte a 107 Giovani Talenti Europei. L'Agenzia Spaziale Europea ha lanciato una sfida ambiziosa per gli studenti universitari di tutta Europa: 107 posizioni di tirocinio retribuito per il 2026. L'iniziativa, resa pubblica l'11 febbraio 2026, rappresenta un'opportunità di crescita professionale senza precedenti per chi aspira a una carriera nel settore aerospaziale, scientifico e tecnologico. La notizia sottolinea l'impegno dell'Esa nel favorire lo sviluppo di nuove competenze e nel creare un ponte tra il mondo accademico e le sfide concrete dell'esplorazione spaziale.

