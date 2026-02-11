Taobuk 2026 alla BIT Taormina rilancia | 200 ospiti da 30 Paesi e oltre 30mila presenze attese

La fiera internazionale del libro Taobuk si prepara a tornare a Taormina nel 2026. Alla BIT di Milano, gli organizzatori hanno annunciato oltre 200 ospiti provenienti da 30 Paesi e più di 30mila visitatori previsti. La manifestazione punta a rilanciare il ruolo della cultura come motore di sviluppo e a far crescere l’indotto legato all’editoria e agli eventi culturali. La città si prepara a riaccogliere un evento di grande richiamo, che mira a mettere in risalto il valore della cultura come infrastruttura immateriale capace di

Cultura come leva strategica per lo sviluppo e infrastruttura immateriale capace di generare economia. È il messaggio lanciato da Taobuk – Taormina International Book Festival alla BIT di Milano, dove la presidente e direttrice artistica Antonella Ferrara ha presentato in anteprima i contenuti.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Mercoledi alle 14:30, Taormina partecipa alla BIT di Milano con un incontro dedicato al turismo culturale.

