E lui sarà Levon | Alessio Pizzicannella presenta il romanzo alla Libreria Ubik di Napoli 13 febbraio

Napoli si anima con un nuovo evento letterario. Alessio Pizzicannella presenta il suo romanzo alla Libreria Ubik, attirando appassionati e curiosi. La serata si svolge in un’atmosfera vivace, tra letture e confronti sul mondo della narrativa contemporanea.

Napoli accoglie un nuovo appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea e alle sue inquietudini più attuali. Venerdì 13 febbraio alle ore 18:00, la Libreria Ubik Napoli (Via Benedetto Croce 28) ospita la presentazione di E lui sarà Levon, il nuovo romanzo di Alessio Pizzicannella pubblicato da Jasa Edizioni. A dialogare con l’autore sarà Alba La Marra, curatrice d’arte e autrice. E lui sarà Levon è un romanzo corale dal ritmo narrativo intenso, ambientato a Los Angeles, città di contrasti estremi: qui convivono chi cerca la purezza e chi si consuma nella dipendenza, chi insegue un’idea di salvezza e chi combatte ogni giorno per restare a galla. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

E lui sarà Levon è il nuovo romanzo di Alessio Pizzicannella, che esplora temi quali fede, potere e disuguaglianze nell’America contemporanea.

Alessio Pizzicanella torna in libreria con un nuovo romanzo,

