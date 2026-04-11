A sinistra volano gli stracci su Tel Aviv

Due giorni fa, il partito democratico di Milano ha approvato la sospensione del gemellaggio con Tel Aviv e ha incaricato il sindaco di seguire questa decisione. I Verdi hanno espresso perplessità, definendo la situazione «surreale» dover implorare la giunta. Tuttavia, il primo cittadino ha preferito rimandare ogni decisione, lasciando aperta la discussione sulla questione. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti all’interno della scena politica locale.

La direzione milanese del Pd ha votato due giorni fa la sospensione del gemellaggio con Tel Aviv e ha chiesto al sindaco di mettere in pratica la linea del partito, i Verdi trovano «surreale dover pregare la giunta» ma ieri il sindaco Beppe Sala ha buttato la palla avanti. «Voglio coinvolgere la giunta, ne parleremo giovedì prossimo perchè voglio sentire l'opinione di tutti quelli che lavorano con me». E emergeranno anche lì le divisioni, visto che (ad esempio) la vicesindaco dem Anna Scavuzzo non è in linea col partito e i Riformisti sono contrari. Il consigliere di Azione Daniele Nahum ha già avvertito che «sarebbe grave se Sala accogliesse la richiesta», ieri anche il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto l'ha definito «un errore e bisogna dirlo chiaramente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - A sinistra volano gli stracci su Tel Aviv Volano corvi su Tel Aviv: un brutto presagio per Israele?Stanno facendo il giro del web le immagini di corvi che volano nei cieli sopra Tel Aviv. Nel Pd volano gli stracci. Sordi bacchetta Barattini: "Nessun voto su Benfatto"Mentre la coalizione si affretta a censurare le parole in libertà del segretario provinciale del Psi Angelo Zubbani e fa quadrato intorno alla...