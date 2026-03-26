Volano corvi su Tel Aviv | un brutto presagio per Israele?

Sul cielo di Tel Aviv sono state avvistate diverse formazioni di corvi in volo, immagini che hanno attirato l’attenzione sui social media. Alcuni utenti hanno commentato la scena facendo riferimento a simboli apocalittici, senza tuttavia fornire interpretazioni ufficiali o collegamenti diretti con eventi specifici. La presenza dei corvi è stata documentata senza che siano stati segnalati altri fenomeni collegati.

Stanno facendo il giro del web le immagini di corvi che volano nei cieli sopra Tel Aviv. E qualcuno invoca un passaggio dell’Apocalisse. In queste ore stanno facendo il giro del web le immagini di corvi che volano nei cieli di Tel Aviv. Uno spettacolo suggestivo, forse inquietante, Del resto, al corvo sono associati significati piuttosto sinistro. Simbolicamente rappresenta dualità: saggezza, trasformazione e profezia, ma anche morte, sventura e oscurità. Animale molto intelligente, dall’inconfondibile piumaggio nero, che gli infonde appunto anche caratteristiche negative. Fu reso celebre da un omonimo film con lo sfortunato figlio di Bruce Lee, Brandon, morto proprio sul set. 🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - Volano corvi su Tel Aviv: un brutto presagio per Israele? Articoli correlati Missili su Tel Aviv e Israele avverte l'Iran: "Attacco su vasta scala contro Teheran"Nella notte raid israeliani su Teheran e altre città iraniane, con danni anche a un ospedale ad Ahvaz. Israele, missili su Tel Aviv: persone fuggono in cerca di riparoLa gente corre in cerca di riparo mentre dal Libano arriva una raffica di missili.