Nasce Como Lake Hub un nuovo spazio per innovazione cultura e territorio

Como Lake Hub è uno spazio dedicato a promuovere innovazione, cultura e sviluppo nel territorio di Como. Questo progetto mira a favorire la collaborazione tra imprese, creativi e istituzioni, creando un ambiente favorevole alla crescita sostenibile e alla condivisione di idee. Un punto di riferimento per chi desidera contribuire al progresso e alla valorizzazione del territorio comasco.

Nasce a Como Como Lake Hub, un nuovo progetto che unisce innovazione, cultura, design e sviluppo locale. L’obiettivo non è trasformare Como in una grande città, ma valorizzarne l’identità e le competenze, mettendo in rete persone, idee e realtà del territorio. Como Lake Hub è un laboratorio.🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Nasce "InnovHub": nuovo spazio dedicato a innovazione e formazione tecnologica Nel quartiere San Leonardo nasce Parma Virtual Hub: un nuovo spazio per la creatività digitale

