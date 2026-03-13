Arte tra fotografia e disegno | al negozio di ottica della Cava il finissage della mostra Occhioladro ' Fotodisegni

Sabato 15 marzo, alle 17.30, l’Ottica Pretolani nel quartiere Cava di Forlì organizza il finissage della mostra

Sabato 15 marzo, dalle ore 17.30, l’Ottica Pretolani nel quartiere Cava di Forlì ospiterà il finissage della mostra dell’artista e fotografa Roberta Baldaro. Un appuntamento che conclude un percorso espositivo originale, allestito tra le vetrine e gli spazi del negozio, dove fotografia e disegno dialogano in modo sorprendente accanto alle montature di occhiali. Al centro dell’esposizione c’è la poetica dell’artista, sintetizzata nelle parole tratte dal volume Posto Nuovo (2024): “Sottraggo immagini dal mondo. Certo, sono fotografa, ma il mio è un furto che si sdebita con la matita: è allora che restituisco la refurtiva, un posto nuovo”. Un processo creativo in cui la fotografia rappresenta solo l’inizio, mentre il disegno amplia l’immagine, la oltrepassa e ne immagina sviluppi inattesi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

