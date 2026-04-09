Scuola il 14 aprile a Napoli il congresso regionale della Uil Campania

Il 14 aprile si terrà a Napoli il congresso regionale della UIL Scuola Campania, intitolato “La scuola che tiene insieme il Paese”. L'evento si concentrerà sulla discussione delle questioni legate al sistema scolastico pubblico e al ruolo che svolge come elemento fondamentale nella società. L'incontro coinvolgerà rappresentanti sindacali e professionisti del settore, con l’obiettivo di affrontare le tematiche principali che riguardano l’educazione nella regione.

Ridare centralità alla scuola pubblica come infrastruttura democratica del Paese: è da qui che parte il Congresso regionale della UIL Scuola Campania, in programma il 14 aprile a Napoli, dal titolo “La scuola che tiene insieme il Paese”. Un appuntamento che assume un chiaro valore politico e sindacale, in una fase segnata da criticità strutturali del sistema scolastico, tra precarietà diffusa, carenza di organici e necessità di investimenti su sicurezza e qualità dell’offerta formativa. Il Congresso rappresenta, al tempo stesso, un momento di sintesi del lavoro svolto e una piattaforma di rilancio dell’azione sindacale sul territorio.... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Contratto scuola 2025-27, D’Aprile (Uil Scuola): Per la prima volta, dopo anni di ritardi, firmiamo un contratto non scadutoAumenti medi da oltre 130 euro e 800 euro di arretrati. Nella nota a verbale, su richiesta Uil Scuola, è stato inserito il richiamo al recupero dell'anno 2013 e la richiesta che i 20 milioni destinati ... orizzontescuola.it