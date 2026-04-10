Nel torneo Challenger di Monza, il tennista lombardo ha raggiunto le semifinali dopo aver sconfitto l’avversario nei quarti di finale sulla superficie in terra battuta. La partita si è conclusa con un risultato favorevole al giocatore locale, che ora attende l’esito dell’altra semifinale, in programma tra gli altri contendenti. La competizione continua con due incontri decisivi per l’accesso alla finale.

“Punto a trovare costanza e vincere tanto anche sulla terra, può aiutarmi a raggiungere l’obiettivo stagionale di chiudere in top 50”, aveva dichiarato prima dei quarti di finale del Challenger 125 di Monza Mattia Bellucci. Parole a cui il lombardo ha tenuto fede anche sul campo, uscendo vincitore con un bellissimo vincente di rovescio, pur con qualche difficoltà in più del previsto, dal derby contro Stefano Travaglia. 7-6(5) 7-6(5) il punteggio finale a favore del n.3 del tabellone, che conferma le buone sensazioni della sua settimana, qualificandosi per la prima volta, tra Challenger e Atp, ad una semifinale sulla terra battuta. Affronterà, in un match intrigante, il croato Dino Prizmic, che ha battuto per 6-3 6-2 Valentin Royer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Challenger Monza, Bellucci in semifinale trova Prizmic

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