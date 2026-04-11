Otto comitati hanno nuovamente segnalato il degrado nella stazione, affermando che, nonostante la loro presenza, le problematiche non vengono affrontate. Un gruppo ha deciso di mollare, stanco delle difficoltà, ma nel quartiere ci sono ancora molti residenti che non si arrendono. La situazione attuale resta critica e le richieste di intervento continuano a essere inevase.

"Un comitato ha ceduto per sfinimento ma il quartiere è densamente popolato ed i residenti sono tutt’altro che rassegnati". A dirlo sono gli abitanti del quartiere stazione di Reggio Emilia, intervenendo dopo lo scioglimento del comitato ‘IV novembre’ a cui l’assessore comunale alla Cura della città, Davide Prandi (nella foto), ha chiesto di rivedere la sua decisione. Ma altre otto realtà civiche del quartiere si sentono escluse ed esortano l’esponente della Giunta ad esserlo "per tutti", puntando poi il dito contro le condizioni di povertà, emarginazione, insicurezza e degrado ambientale dell’area ferroviaria. Aspetti che, secondo i cittadini, l’amministrazione considera ormai "normali" a due anni dall’insediamento della giunta Massari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Degrado in stazione, otto comitati rilanciano: "Noi ci siamo, ma si continua a non fare nulla"

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In duecento protestano in stazione: Senza sicurezza non c’è libertà. Lottiamo contro violenza e degradoLa democrazia è in pericolo. Quando una persona non può più uscire di casa, quando sa che, parcheggiando, potrà essere vittima di atti vandalici ai danni della propria auto, la libertà viene meno. La ... ilrestodelcarlino.it

Foto - trappole in zona stazione contro il degrado: Così puntiamo alla rigenerazioneReggio Emilia, 19 ottobre 2025 – Che la situazione su sicurezza e degrado non sia da sottovalutare, nel quartiere della stazione storica cittadina, sembra ormai essere sotto gli occhi di tutti. E per ... ilrestodelcarlino.it

Per tutelare le aree di pregio e combattere il degrado urbano, la città di Amalfi, Patrimonio Mondiale Unesco, vara una nuova e decisa stretta commerciale - facebook.com facebook

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