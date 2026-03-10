Arriva il terzo gestore dei treni in Italia Sava | Ma senza la stazione direttissima non fermerà ad Arezzo

Un nuovo operatore nel settore ferroviario italiano ottiene l’autorizzazione a partire: si tratta di Sava, il terzo gestore dei treni ad alta velocità nel paese. La compagnia ha dichiarato che senza una stazione direttissima, il treno non si fermerà ad Arezzo. Nel frattempo, le ferrovie francesi Sncf si preparano a lanciare il Tgv M a due piani, entrando così nel mercato italiano in aggiunta a Ferrovie dello Stato e Italo.

“Sono quasi cinque anni che insistiamo sul tema MedioEtruria. Nel programma dei prossimi candidati a sindaco auspichiamo che questo progetto diventi una delle priorità.” Un terzo operatore nell’alta velocità ha avuto il via libera per operare in Italia. Le ferrovie nazionali francesi Sncf si apprestano a entrare nel mercato italiano accanto a Ferrovie dello Stato e Italo, con il treno Tgv M a due piani. “Questo significa più concorrenza e, auspicabilmente, una riduzione dei prezzi dei biglietti - commenta il comitato per la stazione alta velocità ad Arezzo - Una competizione sana che può favorire la mobilità delle persone, permettendo di spostarsi in modo rapido, sicuro ed efficiente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

