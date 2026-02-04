Ungheria arriva il verdetto per l’antifascista collega di Ilaria Salis | condannato a 8 anni per violenze

La sentenza è stata emessa per Maja T, l’antifascista tedesca e transgender coinvolta nello scontro di febbraio in Ungheria. La militante è stata condannata a otto anni di carcere con l’accusa di aver aggredito alcuni nazionalisti durante una manifestazione. La vicenda ha fatto discutere, anche perché Maja T si trova al centro di un caso che mette in discussione la violenza politica e i diritti delle minoranze.

È arrivata la sentenza per Maja T, la militante antifascista tedesca e transgender che era stata accusata di aver pestato diversi nazionalisti ungheresi, in una manifestazione avvenuta l’11 febbraio del 2023. Il 25enne è stato giudicato colpevole dal Tribunale di Budapest e condannato a scontare otto anni di carcere, mentre gli altri Antagonisti, Gabri e Anna, hanno ricevuto una pena di reclusione pari a 7 anni e due mesi. Maja era accusata dall’Ungheria, assieme ad altri 19 antifascisti europei, di aver commesso violenze ai danni dei manifestanti: il processo si è basato principalmente su riprese delle telecamere di sicurezza, posizionate vicino ai luoghi della vicenda. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ungheria, arriva il verdetto per l’antifascista “collega” di Ilaria Salis: condannato a 8 anni per violenze Approfondimenti su Ungheria Antifascisti Maja T. condannata a 8 anni in Ungheria per le violenze a Budapest. Il portavoce di Orbán: «Complice di Ilaria Salis» La giustizia ungherese ha condannato a otto anni di prigione Maja T. Caso Ilaria Salis, la tedesca Maja T. condannata a 8 anni di carcere in Ungheria La vicenda di Ilaria Salis torna al centro dell’attenzione dopo la condanna di Maja T. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ungheria Antifascisti Argomenti discussi: Finalmente potrò sapere, Maja T. in attesa del verdetto. Ungheria, dopo il caso Ilaria Salis condanna a otto anni per Maja T.Maja T. è stata condannata a otto anni di carcere in Ungheria per il suo presunto coinvolgimento negli attacchi antifa del 2023 a Budapest. Il verdetto è appellabile View on euronews ... msn.com Un tribunale di Budapest ha condannato l’attivista antifascista tedesca Maja T. a 8 anni di carcere per aver aggredito attivisti di estrema destra. Nel stesso caso era implicata anche l’eurodeputata italiana, Ilaria Salis. - facebook.com facebook L'Ungheria condanna Maja T. Ora Ilaria Salis sa come sarebbe andata a finire (di C. Renda) x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.