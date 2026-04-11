A Montecarlo, tra i protagonisti del torneo di tennis, spiccano tre atleti tra i primi quattro della classifica ATP, ovvero Alcaraz, Sinner e Zverev. A sorpresa, si aggiunge un quarto giocatore, Valentin Vacherot, che attualmente occupa la posizione 23 nel ranking mondiale, con il suo miglior piazzamento, ed è già virtualmente tra i primi 19. La sua presenza tra i semifinalisti rappresenta un risultato inatteso in questa fase della competizione.

AGI - Tre semifinalisti, Alcaraz, Sinner e Zverev che occupano il podio dell' ATP e un quarto, inaspettato eroe: Valentin Vacherot, numero 23 del mondo, il suo best ranking, ma già virtualmente 19. È lui la grande sorpresa del Master 1000 di Montecarlo. A sei mesi dall'impresa nel Master 1000 di Shanghai, quando partendo dalle qualificazioni e fuori dai primi duecento del mondo (era il n.204) vinse il suo unico titolo ATP battendo in semifinale Djokovic e quindi dando vita a un'epica finale contro suo cugino Arthur Rinderknech, sulla terra di casa sua il monegasco ha ancora una volta ribaltato il pronostico. Battendo nei quarti con una forza... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A Montecarlo la favola di Vacherot, il tennista laureato

Il tennista Vacherot è diventato milionario ma tiene la sua vecchia auto: “Perfetta per parcheggiare”Il tennista monegasco all'improvviso ha cambiato status, tecnico ed economico, ma Vacherot non ha modificato la sua vita e dopo essere diventato...

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