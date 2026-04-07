Il tennista Vacherot è diventato milionario ma tiene la sua vecchia auto | Perfetta per parcheggiare

Il tennista monegasco ha recentemente raggiunto la condizione di milionario, ma ha deciso di mantenere la stessa auto, definendola perfetta per parcheggiare. Nonostante il cambiamento di status e il passaggio a una situazione finanziaria più stabile, Vacherot ha scelto di non sostituire il veicolo con uno di lusso. La sua decisione di conservare l’auto vecchia è rimasta invariata dopo il successo economico.