Il tennista Vacherot è diventato milionario ma tiene la sua vecchia auto | Perfetta per parcheggiare
Il tennista monegasco ha recentemente raggiunto la condizione di milionario, ma ha deciso di mantenere la stessa auto, definendola perfetta per parcheggiare. Nonostante il cambiamento di status e il passaggio a una situazione finanziaria più stabile, Vacherot ha scelto di non sostituire il veicolo con uno di lusso. La sua decisione di conservare l’auto vecchia è rimasta invariata dopo il successo economico.
Il tennista monegasco all'improvviso ha cambiato status, tecnico ed economico, ma Vacherot non ha modificato la sua vita e dopo essere diventato milionario non ha cambiato la sua auto con un modello di lusso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
“A Napoli camorra tiene salda la sua presenza, scenario parcellizzato con due cartelli principali”Il procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario ha parlato delle strutture camorristiche: i...
Gerry Scotti invita Samira Lui a Chi vuol essere milionario: “Non sei ancora venuta a trovarmi”, la sua reazioneGerry Scotti ha invitato Samira Lui a Chi Vuol essere milionario, programma che va in onda la domenica dopo La Ruota della fortuna, in cui sono...
Temi più discussi: Vacherot: Preferirei vincere Monte-Carlo piuttosto che uno Slam; Valentin Vacherot: Qui mi sento proprio un bambino; Statistiche Matteo Berrettini - Valentin Vacherot: Risultati Tennis; ATP Montecarlo: Vacherot soffre all’inizio, poi vince e sfida Musetti. Esce subito Tsitsipas.
Vacherot, l'idolo di casa: Non vedo l'ora di affrontare Musetti'Sono nato qui, ho giocato per 18 anni sulla terra battuta. Non vedo l'ora di giocare una partita 'calda' contro Lorenzo Musetti'. Così ... sport.tiscali.it
ATP Montecarlo: Vacherot soffre all’inizio, poi vince e sfida Musetti. Esce subito TsitsipasTennis - Tsitsipas, già tre volte campione, cede a Francisco Cerundolo. Bene Fonseca e Machac, Shapovalov sorpreso da Blockx ... ubitennis.com
ATP Montecarlo: Vacherot soffre all'inizio, poi vince e sfida Musetti. Esce subito Tsitsipas x.com
That home spirit Vacherot completes the comeback against Juan Manuel Cerundolo to move through! - facebook.com facebook