la favola di radio montecarlo tra il principato e montecatini

Radio Montecarlo celebra in questi giorni i suoi sessant’anni di attività, un traguardo importante per un’emittente con una lunga storia. Tra le persone che hanno contribuito a definirne il percorso ci sono due conduttori toscani che hanno lavorato nelle prime fasi della sua vita, portando un'impronta locale all’interno della sua evoluzione. La radio ha radici che affondano tra il Principato e Montecatini.

Radio Montecarlo festeggia in questi giorni i sessant’anni di vita. Un traguardo storico nel quale c’è anche tanta Toscana e in particolare due conduttori radiofonici della nostra zona che hanno caratterizzato la vita di RMC nella fase iniziale. Quando questa emittente, pur trasmettendo dal Principato, rivaleggiava con i canali Rai come indici di ascolto. Riccardo Heinen vive da anni a Montecatini perché ha scelto la Toscana come sua residenza. Lui è nato a Roma e poi è stato ligure di adozione. Venne scelto come conduttore a Montecarlo dallo storico direttore Noel Cutisson. "Il mio approdo a RMC è datato 1969. Dopo un periodo di prova di tre mesi è arrivato il contratto definitivo e sono rimasto a Montecarlo per dieci anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

