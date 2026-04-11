A Modena il Bike to work è rinviato al 2027

A Modena l’edizione del Bike to work prevista per quest’anno è stata rimandata al 2027. La decisione non riguarda l’abolizione dell’iniziativa, che promuove l’uso della bicicletta negli spostamenti tra casa e lavoro con fondi regionali, ma un rinvio per consentire un maggiore coinvolgimento dei partecipanti. La scelta è stata comunicata dall’amministrazione comunale senza indicare motivazioni aggiuntive.

Modena rinvia al prossimo anno l’iniziativa Bike to work. Non si tratta di un addio all’iniziativa di incentivazione degli spostamenti casa-lavoro finanziata dalla Regione Emilia-Romagna, ma di un posticipo al 2027 volto a coinvolgere un maggior numero di utenti.Le regole per poter accedere agli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ‘Bike to work’, continua l'incentivo per chi va al lavoro in bicicletta o in monopattinoCi sarà ancora tempo fino al 31 di questo mese per aderire al progetto ‘Bike to work’ a Ferrara che punta a favorire sempre più la mobilità... A Carpi tornano gli incentivi per il Bike to workPrevisto un buono di 20 centesimi al chilometro per chi va al lavoro a piedi o in bici, monopattino e bici elettrica. Temi più discussi: Controlli su monopattini ed e-bike a Modena, accertate 71 violazioni; Modena, controlli della Polizia Locale su monopattini ed e-bike: 71 violazioni. Tutti i numeri; FC Südtirol e #TotA ancora in gol: sabato 11 aprile Bike Day a Bolzano; Pericolo bici elettriche : Sfrecciano come scooter nelle vie del centro. Aumentare i controlli. Domeniche ciclabili Bologna 2026: percorsi, date e Bike Park per bambiniTornano le pedalate su strade chiuse al traffico e i corsi gratuiti per imparare ad andare in bici: tre appuntamenti tra aprile e maggio in tutta la città metropolitana ... bolognatoday.it Monopattini ed e-bike, controlli a tappetoHa preso il via lunedì la nuova campagna di controlli intensificati della Polizia locale dedicata ai veicoli di mobilità sostenibile: biciclette, biciclette a pedalata assistita, e-bike e monopattini ... ilrestodelcarlino.it L'impresa I.T.I. Impresa generale S.p.a. di Modena si aggiudica la gara con un ribasso del 17,700% #TG33Trentino --- TV33 | La tua TV in Trentino-Alto Adige Canale 19 del digitale terrestre Live e on demand sul sito TV33 Redazioni a Trento e a B - facebook.com facebook Modena, sedicenne accoltellato a morte al parco Novi Sad: 19enne latitante condannato a 22 anni e 7 mesi x.com