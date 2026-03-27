A Carpi riprendono gli incentivi economici destinati a chi sceglie di recarsi al lavoro a piedi, in bicicletta, con il monopattino o con una bici elettrica. La misura, che era stata sospesa in passato, è di nuovo disponibile per i cittadini che utilizzano questi mezzi di trasporto sostenibili per i loro spostamenti quotidiani.

Previsto un buono di 20 centesimi al chilometro per chi va al lavoro a piedi o in bici, monopattino e bici elettrica. E' possibile iscriversi registrandosi sull’App dedicata Torna la possibilità di ottenere un incentivo economico per chi va al lavoro a piedi, in bicicletta, in monopattino o bici elettrica. Con il nuovo bando Bike to Work 2026, infatti, il Comune di Carpi ripropone l'iniziativa che promuove la mobilità sostenibile alternativa all'auto con l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e del miglioramento della salute e del benessere della popolazione. L'incentivo economico riconosciuto è di 20 centesimi al chilometro per un massimo di 50 euro al mese e fino a esaurimento delle risorse disponibili per quest'anno, pari a cinquemila euro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - A Carpi tornano gli incentivi per il Bike to work

Articoli correlati

‘Bike to work’, continua l'incentivo per chi va al lavoro in bicicletta o in monopattinoCi sarà ancora tempo fino al 31 di questo mese per aderire al progetto ‘Bike to work’ a Ferrara che punta a favorire sempre più la mobilità...

Valdambra, nasce il Trail K-Bike Team: sport e inclusione con la prima K-Bike della provincia di ArezzoArezzo, 24 febbraio 2026 – È partito ufficialmente dalla Valdambra un progetto destinato a segnare un passaggio significativo nel panorama sportivo...

Approfondimenti e contenuti su Carpi tornano

Discussioni sull' argomento Carpi capitale del gusto, al Parco della Rimembranza torna l’International Street Food; Top Carpi Sport torna a teatro: una serata di festa per la città; Pineto a Carpi per proteggere il quarto posto; ?Referendum Giustizia: Modena traina l’affluenza, Carpi in vetta.

TvSei. . Pineto a Carpi per proteggere il quarto posto Domani il Pineto giocherà a Carpi (ore 17:30). Tornano dopo la squalifica Baggi, Germinario e Pellegrino. Dirige l’incontro Gianluca Guitaldi di Rimini - facebook.com facebook