‘Bike to work’ continua l' incentivo per chi va al lavoro in bicicletta o in monopattino

A Ferrara, il progetto ‘Bike to work’ rimane attivo fino al 31 di questo mese. L’iniziativa mira a incentivare le persone a spostarsi in bicicletta o monopattino per andare al lavoro. Chi desidera partecipare può ancora aderire, contribuendo così a promuovere modalità di trasporto più sostenibili all’interno della città.

Ci sarà ancora tempo fino al 31 di questo mese per aderire al progetto ‘Bike to work’ a Ferrara che punta a favorire sempre più la mobilità sostenibile per gli spostamenti in città. Il Comune, in accordo con la Regione Emilia Romagna, continua con l'assegnazione di incentivi di venti centesimi per ogni chilometro percorso in bicicletta (tradizionale o elettrica) o in monopattino elettrico sul tragitto casa-lavoro, fino a un massimo di cinquanta euro mensili, per ogni lavoratore delle aziende pubbliche o private del territorio comunale che aderiranno all'iniziativa. Il Pscl dovrà essere inviato insieme alla richiesta di adesione; per le aziende che lo hanno già trasmesso sarà sufficiente indicare nella domanda di iscrizione la data di trasmissione e il numero di protocollo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

