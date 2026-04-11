A Firenze la ceramica diventa cura

A Firenze, un progetto artistico intitolato “Il cuore che prende forma” coinvolge diverse mani nella creazione di un’opera in ceramica. L’iniziativa si svolge nel quadro di un’attività terapeutica, con l’obiettivo di promuovere il benessere attraverso l’arte. L’opera rappresenta un cuore, simbolo di cura e di legami umani, e sarà esposta in una mostra pubblica prevista per la fine del mese.

Firenze, 11 aprile 2026 - Si intitola “Il cuore che prende forma” ed è un’opera a più mani: quelle delle persone che frequentano il Centro di Attività Espressive La Tinaia – il laboratorio libero e inclusivo dove persone con esperienze di sofferenza psichica trovano spazio per esprimersi creativamente – insieme ai maestri ceramisti Sandra e Stefano Giusti. E’ stata inaugurata ieri all’Officina Creativa Lab by Artex al Conventino Fuori le Mura, nell’ambito delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte. La ceramica diventa così esperienza di cura e creatività. Sono stati esposti i lavori realizzati da otto persone, alcune al primo approccio con...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze la ceramica diventa cura Formazione, salute e gusto. La cucina diventa una curaDalla teoria ai fornelli, fino al pranzo condiviso: la cucina diventa uno strumento concreto di cura e inclusione. 1000 pazienti: la Via Francigena diventa rotta di curaIl 15 marzo 2026 prenderà il via da Torino un cammino straordinario che trasformerà la storica Via Francigena in una vera e propria rotta di cura e... LA PALLINA IMBOTTIGLIATA, ECCO LA GRANDE IDEA REGALO DEL NATALE 2025