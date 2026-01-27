Formazione salute e gusto La cucina diventa una cura

La cucina può essere un mezzo di cura e inclusione, unendo teoria e pratica. Attraverso l’apprendimento e la condivisione dei pasti, si promuove il benessere e l’integrazione, rendendo la cucina uno strumento concreto di salute e convivialità.

Dalla teoria ai fornelli, fino al pranzo condiviso: la cucina diventa uno strumento concreto di cura e inclusione. È il cuore del progetto di cucina terapeutica promosso da Ial Lombardia di Saronno in collaborazione con Asst Valle Olona, un percorso che anche quest’anno ha unito formazione, salute e gusto trasformando le esigenze cliniche in ricette reali, replicabili e alla portata di tutti. Dopo il primo anno dedicato ai pazienti nefropatici, il progetto si è concentrato sull’ insufficienza renale, con un lavoro ancora più mirato sulle necessità nutrizionali. Un’evoluzione naturale di un’esperienza che cresce e si affina, puntando sulla "cucina come cura" e sull’utilizzo di prodotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

