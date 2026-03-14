1000 pazienti | la Via Francigena diventa rotta di cura

Il 15 marzo 2026, da Torino, partirà un percorso dedicato alla prevenzione e cura delle malattie renali lungo la Via Francigena. La iniziativa coinvolge circa 1000 pazienti e mira a utilizzare il tracciato storico come percorso di salute e benessere. La strada diventerà un elemento centrale di un progetto che unisce storia e salute, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere l’attenzione alle malattie renali.

Il 15 marzo 2026 prenderà il via da Torino un cammino straordinario che trasformerà la storica Via Francigena in una vera e propria rotta di cura e prevenzione per le malattie renali. Oltre mille persone, tra pazienti nefropatici, trapiantati, operatori sanitari e cittadini, si preparano a percorrere l’Italia fino all’arrivo previsto a Roma il 7 giugno successivo al Campidoglio. L’iniziativa, presentata oggi in conferenza stampa presso il Comune, mira ad accendere i riflettori sulla fragilità legata alle patologie croniche dei reni. Prima dell’avvio ufficiale del percorso principale, una delegazione composta da medici, infermieri, pazienti e dializzati parteciperà a una camminata inaugurale che collegherà l’Ospedale Molinette di Torino al Monte dei Cappuccini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 1000 pazienti: la Via Francigena diventa rotta di cura Articoli correlati Oncologia: nutrizione diventa cura, 1.200 pazienti al SanNel cuore della sanità romana, l’Unità complessa di Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini sta ridefinendo gli standard... Nautica sempre più green. Tutela e cura dell’ambiente . Viareggio traccia la rottaRispetto del mare e delle sue coste al centro del “Protocollo d’intesa per la promozione della sostenibilità ambientale delle unità da diporto”, un... Una raccolta di contenuti su Via Francigena Argomenti discussi: La Via Francigena diventa sentiero di cura e prevenzione. La Via Francigena diventa sentiero di cura e prevenzione. Medici e pazienti in cammino per ridurre le malattie renaliParte da Torino il viaggio di sensibilizzazione contro una patologia che il 77% dei malati scopre quando è troppo tardi ... giornalelavoce.it La Via Francigena diventa sentiero di cura e prevenzione(ANSA) - TORINO, 13 MAR - Il 15 marzo è al via da Torino la manifestazione Insieme sulla Via Francigena, iniziativa che porterà pazienti nefropatici, persone in dialisi, trapiantati di rene, operatori ... msn.com